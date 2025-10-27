GRABADO el 27-10-2025

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime! ¿Dónde? En el Museo Gráfico El Peruano, donde cada sala revela cómo se imprimía el diario oficial desde hace 200 años.



Desde la composición manual letra por letra , hasta la poderosa rotativa Vomag que imprimía miles de ejemplares al día.



Hay portadas históricas épicas.

La entrada es gratis con tu DNI.



Guarda este video y comparte la historia. ¡Nos vemos en el museo!







