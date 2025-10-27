GRABADO el 27-10-2025

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!

El director musical Carlos Ramírez Núñez, encargado del marco musical en la ceremonia por los 200 años del Diario El Peruano, expresó su orgullo de formar parte de esta histórica celebración.

La música se ha hecho presente y que la música nos una como peruanos, a través de la música y los valores que nos da la música, que seamos un Perú mejor, afirmó.

Entérate más aquí: https://elperuano.pe/suplemento.../2025/elperuano200anos/







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/

X https://x.com/DiarioElPeruano

Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/

TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América.

El día en que la Selección Peruana de Fútbol campeonó en la Copa América.

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!.

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!.

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó el apoyo clave de Diario El Peruano.

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano.

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano.

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores.

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano .

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano.

La cantante peruana Eva Ayllón envía saluda por bicentenario de El Peruano.

Christian Meier envía saludos por el bicentenario de El Peruano.

Bicentenario El Peruano: gran ceremonia de gala.

Bicentenario El Peruano: artistas saludan por los 200 años.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.