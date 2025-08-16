GRABADO el 16-08-2025

Elige2026 ¿Has compartido laguna vez una noticia falsa?

¡Un nuevo bloque del ciudadano! Esta vez salimos hasta la estación del metropolitano, Naranjal, para saber qué es lo que más le preocupa y que problema les gustaría que la próxima autoridad ponga como agenda principal en el país.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

¿Cómo saber que estamos frente a una notica falsa?.

Cerca de medio millón de peruanos en el exterior no podrían votar.

¿Quiénes no pueden participar en las Elecciones Generales EG2026? FactosElectorales .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara.

Entrevista Presidente del JNE, Roberto Burneo.

JNE Noticias al Día 15 de Agosto de 2025.

Denuncian suplantación de identidad a Secretaria General del JNE .

JNE alista elecciones para la nueva autoridad del distrito de Santa Rosa.

EligeBien llegó a Lima Norte: la gente pide combatir la inseguridad .

Elecciones2026 Congresistas no podrá hacer campaña política durante semanas de representación .

Conoce dónde estarán los próximos 22 JEE rumbo a las Elecciones2026 .

JNE realiza sorteo de ciudadanos que integrarán 22 JEE rumbo a las Elecciones2026.

Elecciones2026 ¿Cuándo conoceremos qué alianzas lograron su inscripción? .

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

