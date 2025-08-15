GRABADO el 15-08-2025

Denuncian suplantación de identidad a Secretaria General del JNE

La Secretaria General del JNE, Yessica Clavijo , alertó que inescrupulosos están usando su nombre para pedir dinero .



Advirtió que el JNE jamás se comunicará con la ciudadanía para solicitar pagos o transferencias .



Si recibes un mensaje sospechoso, denúncialo de inmediato.



JNETV JNE AlertaCiudadana Suplantación Estafa SeguridadDigital Fraude Cuidado NoticiasPerú Perú ProtegeTuDinero NoALasEstafas Elecciones2026 AtenciónPerú JNEInforma SeguridadCiudadana Ciberseguridad Prevención DenunciaYa Identidad

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Entrevista Presidente del JNE, Roberto Burneo.

JNE Noticias al Día 15 de Agosto de 2025.

Denuncian suplantación de identidad a Secretaria General del JNE .

JNE alista elecciones para la nueva autoridad del distrito de Santa Rosa.

EligeBien llegó a Lima Norte: la gente pide combatir la inseguridad .

Elecciones2026 Congresistas no podrá hacer campaña política durante semanas de representación .

Medio millón de peruanos en el exterior podrían quedarse sin votar .

Conoce dónde estarán los próximos 22 JEE rumbo a las Elecciones2026 .

JNE realiza sorteo de ciudadanos que integrarán 22 JEE rumbo a las Elecciones2026.

Elecciones2026 ¿Cuándo conoceremos qué alianzas lograron su inscripción? .

Elige2026 ¿Verdad o mentira? Claves para detectar y frenar las fake news en el Perú..

JNE Noticias al Día 14 de Agosto de 2025.

Invocación a cumplir con el deber de neutralidad.

Vulneración de la neutralidad en época electoral puede causar multas de hasta medio millón de soles.

Faltas a la neutralidad: multas pueden superar el medio millón de soles .

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.