Elecciones2026 Congresistas no podrá hacer campaña política durante semanas de representación

El Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para aprobar el proyecto que buscaba habilitar a los parlamentarios a hacer campaña política durante las semanas de representación , sin que ello se considere infracción al principio de neutralidad electoral .

Jurado Nacional de Elecciones

Elige2026 ¿Has compartido laguna vez una noticia falsa?

¿Cómo saber que estamos frente a una notica falsa?

Cerca de medio millón de peruanos en el exterior no podrían votar

¿Quiénes no pueden participar en las Elecciones Generales EG2026? FactosElectorales

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara

Entrevista Presidente del JNE, Roberto Burneo

JNE Noticias al Día 15 de Agosto de 2025

Denuncian suplantación de identidad a Secretaria General del JNE

JNE alista elecciones para la nueva autoridad del distrito de Santa Rosa

EligeBien llegó a Lima Norte: la gente pide combatir la inseguridad

Elecciones2026 Congresistas no podrá hacer campaña política durante semanas de representación

Medio millón de peruanos en el exterior podrían quedarse sin votar

Conoce dónde estarán los próximos 22 JEE rumbo a las Elecciones2026

JNE realiza sorteo de ciudadanos que integrarán 22 JEE rumbo a las Elecciones2026

Elecciones2026 ¿Cuándo conoceremos qué alianzas lograron su inscripción?

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

