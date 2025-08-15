GRABADO el 15-08-2025

Elecciones2026 ¿Cuándo conoceremos qué alianzas lograron su inscripción?

La próxima fecha decisiva para los partidos políticos es el 1 de septiembre . Ese día sabremos qué alianzas lograron inscribirse y podrán participar en las Elecciones Generales 2026 .

El JNE trabajará todo agosto, incluidos feriados , para garantizar la rapidez y transparencia en el proceso.



Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

