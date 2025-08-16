GRABADO el 16-08-2025

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara

La campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta, en lengua aimara, que el próximo 1 de setiembre se cumple otro hito importante en el cronograma electoral de las EG2026.
Súmate a nuestra campaña y comparte nuestros contenidos.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

JNE Noticias al Día 18 de Agosto de 2025.

EN VIVO JNE recibe reconocimiento del MIMP por ingreso al Sistema Nacional de Voluntariado.

Elige2026 ¿Has compartido laguna vez una noticia falsa?.

¿Cómo saber que estamos frente a una notica falsa?.

Cerca de medio millón de peruanos en el exterior no podrían votar.

¿Quiénes no pueden participar en las Elecciones Generales EG2026? FactosElectorales .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara.

Entrevista Presidente del JNE, Roberto Burneo.

JNE Noticias al Día 15 de Agosto de 2025.

Denuncian suplantación de identidad a Secretaria General del JNE .

JNE alista elecciones para la nueva autoridad del distrito de Santa Rosa.

EligeBien llegó a Lima Norte: la gente pide combatir la inseguridad .

Elecciones2026 Congresistas no podrá hacer campaña política durante semanas de representación .

Medio millón de peruanos en el exterior podrían quedarse sin votar .

Conoce dónde estarán los próximos 22 JEE rumbo a las Elecciones2026 .

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

JNE Noticias al Día 18 de Agosto de 2025

video

EN VIVO JNE recibe reconocimiento del MIMP por ingreso al Sistema Nacional de Voluntariado

video

Elige2026 ¿Has compartido laguna vez una noticia falsa?

video

¿Cómo saber que estamos frente a una notica falsa?

video

Cerca de medio millón de peruanos en el exterior no podrían votar

video

¿Quiénes no pueden participar en las Elecciones Generales EG2026? FactosElectorales

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara

video

Entrevista Presidente del JNE, Roberto Burneo

video

JNE Noticias al Día 15 de Agosto de 2025

video

Denuncian suplantación de identidad a Secretaria General del JNE

video

JNE alista elecciones para la nueva autoridad del distrito de Santa Rosa

video

EligeBien llegó a Lima Norte: la gente pide combatir la inseguridad

video

Elecciones2026 Congresistas no podrá hacer campaña política durante semanas de representación

video

Medio millón de peruanos en el exterior podrían quedarse sin votar

video

Conoce dónde estarán los próximos 22 JEE rumbo a las Elecciones2026

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo