GRABADO el 15-08-2025

EligeBien llegó a Lima Norte: la gente pide combatir la inseguridad

La campaña EligeBien de JNE llegó a la concurrida estación Naranjal del Metropolitano en el distrito de Independencia .



Allí, las personas señalaron que la inseguridad ciudadana es el principal problema que los futuros candidatos deben priorizar en sus propuestas .

