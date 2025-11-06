GRABADO el 06-11-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 06 noviembre 2025

AREQUIPA: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio
AYACUCHO: Incendios forestales en la región afectan más de 400 hectáreas y ponen alerta nacional
CUSCO: Cusco supera la meta censal con más de 655 mil viviendas empadronadas en tres meses
JUNÍN: Candidato a rector vulnera Ley y reglamento que le impide postular
LORETO: Barrio Florido ya es parte del inventario turístico nacional
LAMBAYEQUE: Ladrones intentan robar en junta de usuarios y se llevan un bolso con cosméticos

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

