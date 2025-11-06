GRABADO el 06-11-2025

CUENTAS EN ROJO Gobierno aprieta el cinturón para tapar huecos financieros creados por el Congreso

-Gobierno emite decreto de urgencia con medidas de austeridad para evitar más gasto fiscal por leyes aprobadas en el Congreso



-Reinfo al caballazo: Somos Perú retira de comisión de Energía y Minas a congresista que se oponía a ampliación del registro



-Especialista aclara que no se puede dar asilo a personas juzgadas por delitos comunes, según la Convención de Caracas





Desde El Búho pe

DEL HUMOR AL HUACÓN: política peruana supera la ficción en la carrera por la presidencia 2026.

¡MOMENTO CLAVE! En 2026, el Perú enfrentará un punto de inflexión democrática, según analista.

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky.

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario.

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa.

Entre risas, Rospigliosi minimiza moción de censura por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko.

Junín: Catedráticos cuestionan al Congreso por crear nuevas universidades.

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista.

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo.

El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL.

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio.

¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025.

López Aliaga pierde los papeles en CADE Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

