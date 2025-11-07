GRABADO el 07-11-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 07 noviembre 2025



AYACUCHO: Huelga de docentes universitarios continúa pese a llamado del rector y falta de acuerdos

AREQUIPA: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani que incluirá una inversión de 700 millones de dólares

LAMBAYEQUE: Trabajadores de la azucarera Tumán protestan contra el Ministerio Público

LORETO: Jubilados denuncian que 30 años incumplen pago de pensiones

CUSCO: Fiscalía investiga caso de presunto brutal maltrato a niño denunciado en redes sociales



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

¡MOMENTO CLAVE! En 2026, el Perú enfrentará un punto de inflexión democrática, según analista.

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky.

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario.

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa.

Entre risas, Rospigliosi minimiza moción de censura por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko.

Junín: Catedráticos cuestionan al Congreso por crear nuevas universidades.

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista.

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo.

El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL.

CUENTAS EN ROJO Gobierno aprieta el cinturón para tapar huecos financieros creados por el Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio.

¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025.

López Aliaga pierde los papeles en CADE Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE ARMÓ EL SHOW EN EL CONGRESO Insultos y gritos por el debate de la Ley Jerí Ramón.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.