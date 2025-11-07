GRABADO el 07-11-2025

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky

Fiscal de la Nación interino denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por organización criminal Los Intocables de la Corrupción



Desmienten a Rafael López Aliaga tras negar que miembros de Confemin hayan sido expulsados de Renovación Popular por él: Es un reverendo mentiroso



Exministro Jorge Montero defendió el gobierno de Dina Boluarte que, según él, iba a todo vapor



Desde El Búho pe

SE RÍEN Conductores de TV mexicanos se burlan de peruanos tras rechazo del Congreso a Sheinbaum.

DEL HUMOR AL HUACÓN: política peruana supera la ficción en la carrera por la presidencia 2026.

¡MOMENTO CLAVE! En 2026, el Perú enfrentará un punto de inflexión democrática, según analista.

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky.

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario.

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa.

Entre risas, Rospigliosi minimiza moción de censura por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko.

Junín: Catedráticos cuestionan al Congreso por crear nuevas universidades.

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista.

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo.

El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL.

CUENTAS EN ROJO Gobierno aprieta el cinturón para tapar huecos financieros creados por el Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio.

¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

