GRABADO el 07-11-2025

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario

Un reciente informe presentado por la congresista Ruth Luque Ibarra revela serias deficiencias en la atención de casos de acoso sexual dentro de las universidades del Cusco. El documento fiscaliza a la UNSAAC, la Universidad Andina del Cusco y la universidad Intercultural de Quillabamba, y muestra un panorama preocupante por los procedimientos confusos, órganos inestables y una débil protección a las víctimas. Según el reporte, se registran más de 30 casos formales, aunque los testimonios sugieren una cifra mucho mayor. En la Universidad de Quillabamba, además, se advierten situaciones de discriminación y racismo hacia estudiantes de comunidades indígenas y amazónicas. Frente a los hallazgos, la parlamentaria planteó la creación de un Registro Nacional de Hostigadores Universitarios que impida el reingreso de docentes sancionados y urge a las autoridades a actuar con responsabilidad porque si las universidades no garantizan.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco ruthluque unsaac universidadandinadelcusco pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

