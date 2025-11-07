GRABADO el 07-11-2025

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano arremetió contra los congresistas que defendieron a Pedro Castillo y Betssy Chávez durante el debate del informe que recomienda inhabilitarlos por 10 años en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La congresista fujimorista cuestionó a Jaime Quito y a otros parlamentarios que sostienen que estas sanciones responden a una persecución política para impedir que postulen en futuras elecciones. Moyano les recordó que fue gracias a los votos de Perú Libre que se alcanzó la mayoría necesaria para vacar a Castillo el 7 de diciembre de 2022.



Por su parte, la congresista Lady Camones precisó que no se trata de una venganza política, sino de un proceso basado en hechos concretos. El intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo fue un quiebre del orden constitucional, señaló.



El informe no incluyó sanción para el exministro Roberto Sánchez, ya que la Corte Suprema lo eximió de responsabilidad política por el mensaje emitido por Castillo el 7 de diciembre de 2022.



