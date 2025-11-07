GRABADO el 07-11-2025

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista

AGENDA REGIONAL Para el analista político Óscar Matutti, el Tribunal Constitucional se lavó las manos al no definir criterios claros y objetivos sobre la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Señaló que esta omisión ha sido clave en la repetida crisis política del país, pues deja al Congreso con un poder desmedido frente a los demás poderes del Estado.



