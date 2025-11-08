GRABADO el 08-11-2025

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar, Congreso en crisis

- Congreso en modo desesperado: inhabilitan a Pedro Castillo y Betssy Chavez por 10 años

- Fiscal interino Tomás Gálvez denuncia a Vizcarra, elecciones 2026 apremian

- Entrevista a Rodolfo Sánchez Aizcorbe sobre el conflicto Israel Palestina, destruyendo mitos



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky.

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario.

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa.

Entre risas, Rospigliosi minimiza moción de censura por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko.

Junín: Catedráticos cuestionan al Congreso por crear nuevas universidades.

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista.

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo.

El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL.

CUENTAS EN ROJO Gobierno aprieta el cinturón para tapar huecos financieros creados por el Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio.

¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025.

López Aliaga pierde los papeles en CADE Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE ARMÓ EL SHOW EN EL CONGRESO Insultos y gritos por el debate de la Ley Jerí Ramón.

¡EL COLMO! Cae policía que habría usado sus días de franco para extorsionar a transportistas.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.