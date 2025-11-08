GRABADO el 08-11-2025

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:
- Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar, Congreso en crisis
- Congreso en modo desesperado: inhabilitan a Pedro Castillo y Betssy Chavez por 10 años
- Fiscal interino Tomás Gálvez denuncia a Vizcarra, elecciones 2026 apremian
- Entrevista a Rodolfo Sánchez Aizcorbe sobre el conflicto Israel Palestina, destruyendo mitos

¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky.

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario.

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa.

Entre risas, Rospigliosi minimiza moción de censura por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko.

Junín: Catedráticos cuestionan al Congreso por crear nuevas universidades.

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista.

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo.

El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL.

CUENTAS EN ROJO Gobierno aprieta el cinturón para tapar huecos financieros creados por el Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio.

¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025.

López Aliaga pierde los papeles en CADE Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE ARMÓ EL SHOW EN EL CONGRESO Insultos y gritos por el debate de la Ley Jerí Ramón.

¡EL COLMO! Cae policía que habría usado sus días de franco para extorsionar a transportistas.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

Poder Judicial anula juicio político contra Salvador del Solar Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

TODO DA VUELTAS Vizcarra a punto de sentir la venganza de cuello blanco y "ampayan" a Porky

video

Cusco: Informe revela fallas graves en atención de acoso sexual universitario

video

PASÓ EN EL PERÚ: Firman concesión por 30 años del puerto de Matarani en Arequipa

video

Entre risas, Rospigliosi minimiza moción de censura por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko

video

Junín: Catedráticos cuestionan al Congreso por crear nuevas universidades

video

¡CULPABLES! El TC pudo evitar esta crisis si hubiera regulado la incapacidad moral, dice analista

video

LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo

video

El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL

video

CUENTAS EN ROJO Gobierno aprieta el cinturón para tapar huecos financieros creados por el Congreso

video

PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio

video

¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025

video

López Aliaga pierde los papeles en CADE Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

SE ARMÓ EL SHOW EN EL CONGRESO Insultos y gritos por el debate de la Ley Jerí Ramón

video

¡EL COLMO! Cae policía que habría usado sus días de franco para extorsionar a transportistas

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 08 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo