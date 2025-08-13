Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: / diario.expreso
Instagram: / diarioexpreso
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso...
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...
Desde Diario Expreso
DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..
Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.
Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.
Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia.
Patricia Chirinos defiende proyecto de licencia para autoridades que postulen a otros cargos.
Juan Rivero Lazo afirma que ley de amnistía es justa por donde se le mire.
Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.
Congresistas se pronuncian sobre promulgación de ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP .
Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.
Wilson Sto informa que la bancada de Acción Popular evalúa expulsar a Raúl Doroteo.
Flavio Cruz niega intención política en propuesta sobre extinción de dominio.
Heidy Juárez pide prudencia y calma ante tensión diplomática con Colombia.
¡ALARMA! Izaron bandera de Colombia en Santa Rosa de Loreto Invitado: Pancho Calisto Giampietri.
Bandera de Colombia en Santa Rosa, en Perú loultimo ultimominuto perú.
Perú conquista Expo OsakaKansai con celebración cultural y comercial histórica.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.