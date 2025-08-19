¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado
El excongresista Ricardo Burga respondió a las recientes declaraciones de Carlos Ezeta, integrante del Partido Morado, recordado por agredirlo en 2020 tras la vacancia de Martín Vizcarra.
