BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA
La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió un mensaje al pueblo de Santa Rosa y al presidente colombiano Gustavo Petro por los recientes incidentes que ocurren en la frontera amazónica. La mandataria recalcó su compromiso inquebrantable por la defensa de la soberanía. peru colombia gustavopetro dinaboluarte santarosa noticiasperu
Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://expreso.com.pe
Desde Diario Expreso
¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.
BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.
Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .
Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.
Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.
Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno.
DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..
Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.
Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.
Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia.
Patricia Chirinos defiende proyecto de licencia para autoridades que postulen a otros cargos.
Juan Rivero Lazo afirma que ley de amnistía es justa por donde se le mire.
Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.
Congresistas se pronuncian sobre promulgación de ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP .
Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.
Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.