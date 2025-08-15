GRABADO el 15-08-2025

¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante

¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.

BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.

Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .

Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.

Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.

Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno.

DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..

Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.

Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.

Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia.

Patricia Chirinos defiende proyecto de licencia para autoridades que postulen a otros cargos.

Juan Rivero Lazo afirma que ley de amnistía es justa por donde se le mire.

Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.

Congresistas se pronuncian sobre promulgación de ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP .

Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

18º Lima
3.54
