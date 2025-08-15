Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso
Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O
Desde Diario Expreso
BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.
Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .
Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.
Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.
Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno.
DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..
Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.
Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.
Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia.
Patricia Chirinos defiende proyecto de licencia para autoridades que postulen a otros cargos.
Juan Rivero Lazo afirma que ley de amnistía es justa por donde se le mire.
Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.
Congresistas se pronuncian sobre promulgación de ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP .
Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.
Wilson Sto informa que la bancada de Acción Popular evalúa expulsar a Raúl Doroteo.
Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.