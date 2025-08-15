GRABADO el 15-08-2025

Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno

Desde Diario Expreso

BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.

Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .

Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.

Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.

DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..

Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.

Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.

Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia.

Patricia Chirinos defiende proyecto de licencia para autoridades que postulen a otros cargos.

Juan Rivero Lazo afirma que ley de amnistía es justa por donde se le mire.

Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.

Congresistas se pronuncian sobre promulgación de ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP .

Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.

Wilson Sto informa que la bancada de Acción Popular evalúa expulsar a Raúl Doroteo.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

