TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde
TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde.
Inauguración del Puente de la Paz del Corredor Turístico Miraflores-Barranco.
¿Fallo del TC blinda a Dina Boluarte? Invitado: Pedro Hernández.
¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado .
El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado.
Carlos Ezeta no se arrepiente de haber golpeado a excongresista Burga Invitado: Ricardo Burga.
¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.
BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.
Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .
Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.
Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.
Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno.
DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..
Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.
Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
