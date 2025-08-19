GRABADO el 19-08-2025

El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: / diario.expreso

Instagram: / diarioexpreso

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: / diarioexpreso. .

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...

Desde Diario Expreso

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde.

Inauguración del Puente de la Paz del Corredor Turístico Miraflores-Barranco.

¿Fallo del TC blinda a Dina Boluarte? Invitado: Pedro Hernández.

¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado .

El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado.

Carlos Ezeta no se arrepiente de haber golpeado a excongresista Burga Invitado: Ricardo Burga.

¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.

BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.

Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .

Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.

Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.

Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno.

DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..

Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas.

Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde

video

Inauguración del Puente de la Paz del Corredor Turístico Miraflores-Barranco

video

¿Fallo del TC blinda a Dina Boluarte? Invitado: Pedro Hernández

video

¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado

video

El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado

video

Carlos Ezeta no se arrepiente de haber golpeado a excongresista Burga Invitado: Ricardo Burga

video

¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante

video

BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA

video

Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta

video

Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano

video

Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables

video

Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno

video

DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales.

video

Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías Invitado: Christian Salas

video

Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 23 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo