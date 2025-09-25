GRABADO el 25-09-2025
Festejaremos su cuarta derrota
Un saludo a los jóvenes.
Bestia caída.
Fiscal de la mafia.
¡Rabien fujis V!.
¡Plata sucia!.
Enfermos de fujimorismo.
Heredera parásito.
El legado de la valentía.
¡A festejar la 4ª derrota!.
Esto es basura.
El Dorado a lo bestia.
Último acto.
El libro que tanto temen.
Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.
