GRABADO el 27-10-2025

Lucinda y Jerí, el mismo juanete

A Lucinda le cortan las uñas de los pies en su despacho de congresista trucha. A Jerí la prensa interesada lo peina, lo maquilla, le cambia el bividí, le sube las mangas de la camisa y lo presente como el Bukele de la plaza Bolívar.

Desde Hildebrandt en sus trece

Parando la orquesta.

Los que arman el show.

Puro y calvo.

Los pedicuristas de Jerí.

El mismo uñero.

Cortauñas en ristre.

Keiko se quedó sin juez.

Embajador de la mugre.

Gusano de yuca.

Camino a la dictadura.

El juez de Keiko.

Somos obstinados.

La impunidad de K.

Keiko no fue absuelta.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

