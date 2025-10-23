GRABADO el 23-10-2025

La impunidad de K

Gusano de yuca.

Camino a la dictadura.

El juez de Keiko.

Somos obstinados.

La impunidad de K.

Keiko no fue absuelta.

Lavanderías a todo tren.

El entenadito de la derecha.

Alitas para Keiko.

Traidora nata.

Keiko agradece a sus lacayos.

Keiko da un golpe de Estado.

Golpe de estupidez.

Gobierno fascista.

Jerí por dentro.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

