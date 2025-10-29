GRABADO el 29-10-2025

Keiko se quedó sin juez

hildebrandtensustreceOficial

Desde Hildebrandt en sus trece

Cortauñas en ristre.

Keiko se quedó sin juez.

Lucinda y Jerí, el mismo juanete.

Embajador de la mugre.

Gusano de yuca.

Camino a la dictadura.

El juez de Keiko.

Somos obstinados.

La impunidad de K.

Keiko no fue absuelta.

Lavanderías a todo tren.

El entenadito de la derecha.

Alitas para Keiko.

Traidora nata.

Keiko agradece a sus lacayos.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Hildebrandt en sus trece

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.