GRABADO el 22-10-2025

Keiko agradece a sus lacayos

Desde Hildebrandt en sus trece

Keiko no fue absuelta.

Lavanderías a todo tren.

El entenadito de la derecha.

Alitas para Keiko.

Traidora nata.

Keiko agradece a sus lacayos.

Keiko da un golpe de Estado.

Golpe de estupidez.

Gobierno fascista.

Jerí por dentro.

Fábrica de jamones.

Metáfora del Perú.

Nobel de la estupidez.

Telenovela turca.

La misma mugre.

