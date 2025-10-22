GRABADO el 22-10-2025
Keiko agradece a sus lacayos
Desde Hildebrandt en sus trece
Keiko no fue absuelta.
Lavanderías a todo tren.
El entenadito de la derecha.
Alitas para Keiko.
Traidora nata.
Keiko agradece a sus lacayos.
Keiko da un golpe de Estado.
Golpe de estupidez.
Gobierno fascista.
Jerí por dentro.
Fábrica de jamones.
Metáfora del Perú.
Nobel de la estupidez.
Telenovela turca.
La misma mugre.
Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.
ÚLTIMOS VIDEOS
Hildebrandt en sus trece
Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.