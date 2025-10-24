GRABADO el 24-10-2025

Camino a la dictadura

Desde Hildebrandt en sus trece

Gusano de yuca.

Camino a la dictadura.

El juez de Keiko.

Somos obstinados.

La impunidad de K.

Keiko no fue absuelta.

Lavanderías a todo tren.

El entenadito de la derecha.

Alitas para Keiko.

Traidora nata.

Keiko agradece a sus lacayos.

Keiko da un golpe de Estado.

Golpe de estupidez.

Gobierno fascista.

Jerí por dentro.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

