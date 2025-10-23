GRABADO el 23-10-2025

Lavanderías a todo tren

Desde Hildebrandt en sus trece

Lucinda y Jerí, el mismo juanete.

Embajador de la mugre.

Gusano de yuca.

Camino a la dictadura.

El juez de Keiko.

Somos obstinados.

La impunidad de K.

Keiko no fue absuelta.

Lavanderías a todo tren.

El entenadito de la derecha.

Alitas para Keiko.

Traidora nata.

Keiko agradece a sus lacayos.

Keiko da un golpe de Estado.

Golpe de estupidez.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

