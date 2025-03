GRABADO el 23-03-2025

Tanía Ramírez y las visitas para ayudar a su hermana: La comisaría de la agente "tormenta"

La congresista Tania Ramírez vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras la reciente censura al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, una serie de visitas oficiales a Cajamarca, en particular al distrito de San Ignacio, han puesto en evidencia presuntos vínculos personales y políticos que estarían detrás de decisiones clave en materia de seguridad ciudadana.



Panorama reveló que en septiembre de 2024, Santiváñez llegó a San Ignacio prometiendo mejoras inmediatas: nuevos efectivos, patrulleros y motocicletas. Pero en su segunda visita, en febrero de 2025, el panorama fue distinto. Aterrizó en helicóptero con dos motos en mal estado y un expediente técnico para construir una comisaría valorizada en S/17 millones, sin garantías de financiamiento.



Lo que llamó la atención fue la constante presencia de Rosa Ramírez García, hermana de la congresista. Apodada Tormenta, la oficial PNP tiene un rol clave en la comisaría local y participó activamente en ambas visitas ministeriales.



NEGÓ BENEFICIO



Pese a las críticas, la legisladora niega cualquier beneficio personal. No le debo favores a nadie, declaró ante los cuestionamientos. Sin embargo, las dudas persisten: ¿por qué San Ignacio recibió tanta atención del Ministerio del Interior mientras otras provincias, como Cutervo, fueron ignoradas? Aquí no hemos visto mejoras. Falta representación, dijo el alcalde Moisés González.



Especialistas también advierten que entregar un expediente técnico sin respaldo presupuestal no representa una acción concreta. No es un contrato, es solo papel, señaló Cecilia Ruiz Morales, experta en contrataciones públicas, quien también criticó el despliegue logístico que no generó impactos reales en la seguridad local.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 23/03/2025



