GRABADO el 07-09-2025

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin

El presidente de Osinergmin, Omar Chambergo, fue captado en videos celebrando su cumpleaños número 59 dentro de las instalaciones del organismo regulador en pleno horario laboral. Las imágenes difundidas por Panorama muestran que el funcionario y un grupo de trabajadores participaron en una fiesta que incluyó licor, primero en un restaurante de San Isidro y luego en el propio despacho de la máxima autoridad de la institución.



Los registros evidencian que a partir de las 4:00 de la tarde la celebración se trasladó al interior del edificio de Osinergmin. Un trabajador ingresó con mochilas cargadas de botellas de vino, que fueron repartidas entre los asistentes. Incluso, una funcionaria fue hallada en estado calamitoso y debió ser ayudada por personal de limpieza y seguridad, obligando a Chambergo a suspender momentáneamente el festejo.



Consultados por nuestro reportero Brian Matías, los involucrados en la fiesta evitaron dar explicaciones respecto a la celebración al interior de Osinergmin. Omar Chambergo no declaró sobre lo ocurrido Karina Flores, asesora de la Gerencia General, tampoco respondió por su participación, mientras que Jorge Díaz, señalado como la persona que trasladó las botellas, negó haber intervenido en el cumpleaños de su jefe.



FALTA ÉTICA Y DELITO



Según la abogada Virginia Naval Linares, la conducta registrada podría configurar no solo una falta ética, sino también delitos como peculado de uso y omisión de funciones, al haberse empleado recursos públicos e instalaciones estatales para fines particulares. La destitución es una de las sanciones que podría enfrentar Chambergo, en medio de un escándalo que compromete seriamente la imagen institucional de Osinergmin.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe..

El Congreso aprobó un seguro médico privado...

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno.

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos.

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia.

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin.

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos.

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela.

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita.

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana.

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado"..

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.