El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos

El Congreso de la República aprobó la contratación de un seguro médico privado por más de 9.5 millones de soles para el periodo 2025-2026, según reveló un reportaje de Panorama. El servicio fue otorgado de manera directa a la aseguradora Rímac, sin concurso público, y cubre atenciones en reconocidas clínicas privadas como San Felipe, Angloamericana y Delgado Auna, además de segundas opiniones médicas en el extranjero con coberturas de hasta 35 mil dólares.



De acuerdo a la investigación de Melissa Rodríguez, el beneficio no solo alcanza a los 130 parlamentarios, sino también a sus familiares directos como esposas, hijos y padres. Se estima que el gasto promedio supera los 30 mil soles por persona al año. Esto ocurre en un contexto en que la población peruana enfrenta largas colas en hospitales estatales, falta de especialistas y desabastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud.



Consultados por Panorama, diversos especialistas en derecho y lucha anticorrupción han cuestionado la falta de transparencia en el proceso de contratación, que se llevó a cabo sin licitación pública. Para ellos, se trata de un ejemplo de cómo altos representantes del Poder Legislativo mantienen privilegios desproporcionados respecto a los ciudadanos que los eligieron.



CONGRESISTAS RESPONDEN



Abordados por nuestra reportera Melissa Rodríguez, algunos congresistas optaron por minimizar el beneficio o deslindar responsabilidades, señalando que se trata de decisiones de la Mesa Directiva. Guido Bellido aseguró que los congresistas no vemos ese tema directamente, mientras que Alex Flores indicó que no inscribió a ningún beneficiario porque sería abusar del privilegio.





