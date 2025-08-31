GRABADO el 31-08-2025

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana

Una disputa interna mantiene en vilo al Colegio de Obstetras del Perú, donde dos decanas reclaman la conducción de la institución. Gloria Moreno Ponce asegura haber ganado las últimas elecciones y denuncia que Mimi Lily Rojas Silva, cuya gestión culminaba en marzo de 2025, se niega a entregar el cargo.



De acuerdo con Moreno, la negativa de Rojas responde a la anulación del proceso electoral, situación que ha generado un vacío de poder en la orden profesional. Mientras tanto, la decana electa señala que se encuentra impedida de ingresar al local institucional y ejercer sus funciones debido a la resistencia de su antecesora.



Al estilo de Maduro en Venezuela, se ha quedado en el poder, declaró Gloria Moreno a Panorama, criticando la permanencia de Rojas en el decanato. La situación ha encendido las alarmas entre los integrantes del colegiado, quienes exigen una solución inmediata para evitar que la crisis afecte la representación del gremio.



GUERRA SIN FIN



En respuesta, Mimi Lily Rojas señala que su gestión mantiene el reconocimiento legal de su gremio y califica a Gloria Moreno como una rebelde que busca ocupar el cargo de manera ilegal. En tanto, la comunidad obstétrica se mantiene expectante frente a una pugna prolongada que amenaza con fracturar la institucionalidad del colegio.





Ingresa a http://ptv.pe/452294 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 31/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana.

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado"..

La mina que quería el estudio Santiváñez: audios del general socio de El Dorado.

Chats y pagos por mina El Dorado: imágenes y documentos en caso que involucra a Nicanor y Santiváñez.

Un artefacto expl0sivo estalló en la fachada de una discoteca en Huacachina.

Panorama condena posibles acciones contra la integridad de nuestra periodista Karla Ramírez.

Trump pone submarino de propulsión nuclear frente a Venezuela: Maduro recluta milicias en Caracas.

Gustos y gastos con dinero del Estado: desayuno, almuerzo y coffee break en el Country Club.

Noches miraflorinas sin control: locales saltándose las restricciones que impone la ley.

Alerta en zona turística que visitan limeños: bombazo en la Huacachina causa alarma.

Reuniones en El Cordano: Santiváñez y sus particulares visitas fuera de Palacio de Gobierno.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Tacna en el Vraem..

El Puente de la Paz que genera discordia: los barranquinos que nunca fueron escuchados.

La congresista María Acuña Peralta vuelve a estar en el ojo de la tormenta..

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.