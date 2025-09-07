GRABADO el 07-09-2025

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Ejecutivo una ampliación presupuestal de 81 millones de soles para garantizar el funcionamiento del Ministerio Público. En entrevista con Panorama, explicó que el monto adicional es necesario para cubrir gastos básicos como alquiler, pago de servicios de agua, luz e internet, entre otros. Se nos fuerza a la ineficiencia, advirtió.



Espinoza remarcó que el déficit no responde a una mala gestión, sino a un problema estructural que se arrastra desde hace varios años. La delincuencia ha crecido y por eso necesitamos mayor presupuesto para poner más fiscales, expresó, al tiempo que exhortó al Gobierno a atender el pedido para evitar que se afecten investigaciones y labores fiscales en todo el país.



Consultada sobre su relación con la presidenta Dina Boluarte y el Consejo de Ministros, la fiscal de la Nación descartó tensiones y aseguró que no existe un enfrentamiento institucional, a pesar de las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Yo no puedo dejar de cumplir con mis funciones, no puedo dejar de denunciar, enfatizó.



SOBRE PATRICIA BENAVIDES



Finalmente, sobre el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Delia Espinoza señaló que se trata de un tema está zanjado tras su reposición como fiscal suprema en el Ministerio Público. Asimismo, sobre las denuncias presentadas en su contra, la fiscal de la Nación subrayó que está dispuesta a enfrentar cualquier investigación, siempre y cuando se respete el debido proceso.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe..

El Congreso aprobó un seguro médico privado...

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno.

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos.

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia.

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin.

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos.

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela.

El salvaje asesinato de Zetro: las últimas imágenes del diplomático indonesio en su embajada.

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita.

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.