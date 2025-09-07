GRABADO el 07-09-2025

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe.

Tras una operación antidrog4s de la Armada de EE. UU. que escaló el conflicto, Estados Unidos ha desplegado cazas F-35, mientras se evalúan posibles at4ques a la infraestructura del "Cártel de los Soles" o una operación para capturar a Nicolás Maduro.

conflictovenezuela TrumpVsMaduro CrisisPolítica noticiasperu panamericanatv

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe..

El Congreso aprobó un seguro médico privado...

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno.

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos.

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia.

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin.

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos.

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela.

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita.

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana.

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado"..

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025

video

Fiesta en Osinermín.

video

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe.

video

El Congreso aprobó un seguro médico privado..

video

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno

video

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos

video

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia

video

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin

video

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos

video

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela

video

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita

video

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro...

video

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana

video

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado".

Todos los videos desde Panorama en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo