La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe.

Tras una operación antidrog4s de la Armada de EE. UU. que escaló el conflicto, Estados Unidos ha desplegado cazas F-35, mientras se evalúan posibles at4ques a la infraestructura del "Cártel de los Soles" o una operación para capturar a Nicolás Maduro.



