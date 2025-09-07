GRABADO el 07-09-2025

Fiesta en Osinermín.

Panorama destapa un escándalo en Osinermín, donde el presidente de la entidad, Omar Chambergo, celebró su cumpleaños con una fiesta que incluía licor, en pleno horario laboral.



Osinermín Corrupción Denuncia Perú Panorama PanamericanaTV

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe..

El Congreso aprobó un seguro médico privado...

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno.

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos.

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia.

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin.

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos.

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela.

El salvaje asesinato de Zetro: las últimas imágenes del diplomático indonesio en su embajada.

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita.

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.