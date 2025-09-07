GRABADO el 07-09-2025

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, no solo recibió múltiples muestras de solidaridad tras denunciar un plan para atentar contra su integridad. Se conoció que también recibió una carta amenazante del director general de Inteligencia del Ministerio del Interior, quien le exige a Karla Ramírez rectificarse por la información difundida en televisión.



En ese sentido, la conductora de Panorama, Carla Muschi, rechazó las burlas del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, hacia Ramírez, calificándolas como un acto que busca deslegitimar el trabajo periodístico. Una nueva amenaza a la libertad de prensa que demuestra que los periodistas en nuestro país venimos siendo objeto de un permanente hostigamiento de este gobierno, señaló.



A este caso se suma el del periodista de Latina, Rodrigo Cruz, quien enfrenta el pedido de levantamiento del secreto de sus comunicaciones, solicitado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción adscrita al Ministerio de Justicia de Juan José Santiváñez y aprobado por la Fiscalía. Para Muschi, esta medida atenta directamente contra la reserva de las fuentes y la independencia de la prensa.



AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA



La conductora de Panorama advirtió que estos hechos formarían parte de un patrón de presión y persecución desde las más altas instancias del poder contra periodistas que investigan sonados casos de corrupción. Ante ello, exigió garantías para el ejercicio de la labor periodística y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos intentos de vulnerar derechos fundamentales de la libre expresión.





Ingresa a http://ptv.pe/452912 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 08/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe..

El Congreso aprobó un seguro médico privado...

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno.

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos.

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia.

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin.

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos.

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela.

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita.

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana.

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado"..

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.