GRABADO el 07-09-2025

El Congreso aprobó un seguro médico privado..

...por más de S/ 9.5 millones para congresistas y sus familiares, otorgado sin concurso público a Rímac. Mientras miles de peruanos enfrentan colas y carencias en hospitales estatales, los privilegios en el Legislativo generan polémica.



CongresoPerú Privilegios SaludPública Panorama ActualidadPerú panamericanatv

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece en el Caribe..

El Congreso aprobó un seguro médico privado...

Carla Muschi: Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno.

Infiltrando a la Dirección de Inteligencia de la Policía: ciberseguridad de la PNP por los suelos.

Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el MP: Se nos fuerza a la ineficiencia.

Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: celebración interminable del jefe de Osinergmin.

El plan de salud premium de los congresistas: detalles del seguro pagado por todos los peruanos.

Trump traslada sus F-35 al Caribe: escalada belicista en conflicto Estados Unidos - Venezuela.

Noches peligrosas del Centro de Lima: ingresando al búnker de la Plaza Zepita.

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro....

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana.

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado"..

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.