GRABADO el 31-08-2025

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro...

..pese a contar con instalaciones propias.
Los desembolsos incluyeron salones, menús gourmet y coffee breaks, lo que ha sido criticado como un uso innecesario de recursos públicos.

Desde Panorama

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana.

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado"..

La mina que quería el estudio Santiváñez: audios del general socio de El Dorado.

Chats y pagos por mina El Dorado: imágenes y documentos en caso que involucra a Nicanor y Santiváñez.

Un artefacto expl0sivo estalló en la fachada de una discoteca en Huacachina.

Panorama condena posibles acciones contra la integridad de nuestra periodista Karla Ramírez.

Trump pone submarino de propulsión nuclear frente a Venezuela: Maduro recluta milicias en Caracas.

Gustos y gastos con dinero del Estado: desayuno, almuerzo y coffee break en el Country Club.

Noches miraflorinas sin control: locales saltándose las restricciones que impone la ley.

Alerta en zona turística que visitan limeños: bombazo en la Huacachina causa alarma.

Reuniones en El Cordano: Santiváñez y sus particulares visitas fuera de Palacio de Gobierno.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Tacna en el Vraem..

El Puente de la Paz que genera discordia: los barranquinos que nunca fueron escuchados.

La congresista María Acuña Peralta vuelve a estar en el ojo de la tormenta..

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

Osinergmin gastó más de S/ 58 mil en lujosos eventos en el Country Club de San Isidro...

La guerra de las parteras: obstetras pujan por cambio de su decana

Panorama revela una presunta red cr1minal vinculada a la mina "El Dorado".

La mina que quería el estudio Santiváñez: audios del general socio de El Dorado

Chats y pagos por mina El Dorado: imágenes y documentos en caso que involucra a Nicanor y Santiváñez

Un artefacto expl0sivo estalló en la fachada de una discoteca en Huacachina

Panorama condena posibles acciones contra la integridad de nuestra periodista Karla Ramírez

Trump pone submarino de propulsión nuclear frente a Venezuela: Maduro recluta milicias en Caracas

Gustos y gastos con dinero del Estado: desayuno, almuerzo y coffee break en el Country Club

Noches miraflorinas sin control: locales saltándose las restricciones que impone la ley

Alerta en zona turística que visitan limeños: bombazo en la Huacachina causa alarma

Reuniones en El Cordano: Santiváñez y sus particulares visitas fuera de Palacio de Gobierno

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Tacna en el Vraem.

El Puente de la Paz que genera discordia: los barranquinos que nunca fueron escuchados

La congresista María Acuña Peralta vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del músico nacional José «Pepe» Torres

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Día del Neurólogo Peruano

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

