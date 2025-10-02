GRABADO el 02-10-2025

EE.UU: miles de despidos y recortes de fondos por cierre del gobierno El Comercio

La Casa Blanca advirtió este jueves sobre despidos inminentes tras la parálisis presupuestaria que mantiene al gobierno de Estados Unidos parcialmente cerrado desde el 1 de octubre debido al enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso.



El cierre implica que miles de funcionarios fueron notificados para quedarse en casa sin sueldo, mientras otros deben seguir trabajando sin remuneración hasta que se apruebe un acuerdo de gasto.



La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a los demócratas y anunció que el presidente Donald Trump instruyó a su gabinete para identificar áreas donde aplicar recortes y despidos.



Trump también ordenó la supresión de miles de millones de dólares en fondos federales para estados demócratas como Nueva York y California, lo que incrementa la tensión política.



La crisis refleja el estancamiento en el Senado, donde los republicanos cuentan con 53 escaños pero necesitan 60 votos para aprobar un proyecto de gasto público.



