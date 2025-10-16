GRABADO el 16-10-2025

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez

EnVivo: Transmisión especial del X CILE desde Arequipa. Conversamos con Salvador Gutiérrez Ordóñez, director del Diccionario Prehispánico de Dudas, desde el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Información con nuestros enviados especiales XCILE XCileArequipa.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

X CILE Arequipa: Entrevista a Alfredo Herrera, Director de la biblioteca Mario Vargas Llosa.

X CILE: Descubre la biblioteca que conserva valiosos documentos del año 1700.

X CILE Arequipa: Entrevista al novelista español Javier Cercas..

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

X CILE en Arequipa: Sesión de homenaje a Mario Vargas Llosa.

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito.

Arequipa y las joyas historicas custodiadas en el Museo La Recoleta.

X CILE Arequipa : Homenaje a Mario Vargas Llosa- Sesión Plenaria.

Rey Felipe VI inaugura X CILE en la ciudad de Arequipa.

Rey Felipe VI inaugura X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa.

X CILE Arequipa : Homenaje a Mario Vargas Llosa- Sesión Plenaria.

ADEX destaca crecimiento de exportaciones y apuesta por diálogo con nuevo gabinete.

SJL propone que presupuesto contra la criminalidad se transfiera a municipios más afectados.

Rey Felipe VI en Perú: conozcamos cómo son las sucesiones en las monarquías.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

X CILE Arequipa: Entrevista a Alfredo Herrera, Director de la biblioteca Mario Vargas Llosa

video

X CILE: Descubre la biblioteca que conserva valiosos documentos del año 1700

video

X CILE Arequipa: Entrevista al novelista español Javier Cercas.

video

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez

video

X CILE en Arequipa: Sesión de homenaje a Mario Vargas Llosa

video

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez

video

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito

video

Arequipa y las joyas historicas custodiadas en el Museo La Recoleta

video

X CILE Arequipa : Homenaje a Mario Vargas Llosa- Sesión Plenaria

video

Rey Felipe VI inaugura X CILE en la ciudad de Arequipa

video

Rey Felipe VI inaugura X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

video

X CILE Arequipa : Homenaje a Mario Vargas Llosa- Sesión Plenaria

video

ADEX destaca crecimiento de exportaciones y apuesta por diálogo con nuevo gabinete

video

SJL propone que presupuesto contra la criminalidad se transfiera a municipios más afectados

video

Rey Felipe VI en Perú: conozcamos cómo son las sucesiones en las monarquías

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo