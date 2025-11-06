Rafael López Aliaga PIERDE EL CONTROL en CADE: no soportó que le pregunten por minería ilegal
Rafael López Aliaga se quejó ante la organización de CADE Ejecutivos cuando le pidieron respetar los tiempos de intervención. El precandidato presidencial por Renovación Popular también explotó contra Carlos Gálvez, director de la Sociedad Minera El Brocal. No soportó ser confrontado sobre sus presuntos vínculos con la minería ilegal, en un contexto en que congresistas de su partido votaron a favor de ampliar el REINFO y un informe de El Comercio que señala que siete dirigentes vinculados a la Confederación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) están afiliados al partido celeste.
Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descarto de plano es una difamación gravísima la que estás haciendo () Pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago cien mil dólares por cada minero ilegal que tú me demuestres, dijo López Aliaga.
¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe
cadeejecutivos rafaellópezaliaga noticiasperu mineríailegal renovacionpopular elecciones2026 noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu
Desde El Búho pe
LO VACAMOS GRACIAS A USTEDES Martha Moyano encara a defensores de Pedro Castillo.
El momento preelectoral, ¿en qué situación vamos a las Elecciones 2026? AGENDA REGIONAL.
¡PERÚ EN MODO AHORRATIVO GRACIAS AL CONGRESO! Gobierno aplica austeridad tras sus brillantes leyes.
PASÓ EN EL PERÚ: Arzobispo Javier Del Río Alba encabeza comisionado adjunto para eliminar Sodalicio.
¡ORGULLO PERUANO! Niño arequipeño gana la medalla de oro en el Mundial de Triatlón 2025.
López Aliaga pierde los papeles en CADE Pico a Pico con Mabel Cáceres.
SE DESCONTROLARON Bronca entre congresistas por ley que busca reeleccion de rectores.
¡EL COLMO! Cae policía que habría usado sus días de franco para extorsionar a transportistas.
Rafael López Aliaga PIERDE EL CONTROL en CADE: no soportó que le pregunten por minería ilegal.
¡URGE UNA REFORMA POLICIAL! No habrá seguridad mientras la corrupción siga dentro de la Policía.
¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez.
PASÓ EN EL PERÚ: Universidades en crisis: Congreso crea más sin mejorar las que ya existen.
PREOCUPANTE Intensas lluvias y huaicos azotan el centro del Perú y ponen en peligro a conductores.
Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
El Búho pe
Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.