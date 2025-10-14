GRABADO el 14-10-2025

José Carlos Requena sobre NUEVO GABINETE DE JOSÉ JERÍ: "Es un gabinete que podría avanzar"

Conversamos con el analista político José Carlos Requena sobre el primer gabinete de José Jerí, esta vez liderado por Ernesto Álvarez.

p21tv entrevista21 josejeri ernestoalvarez pcm

