GRABADO el 14-10-2025

José Carlos Requena sobre NUEVO GABINETE DE JOSÉ JERÍ: "Es un gabinete que podría avanzar"

Conversamos con el analista político José Carlos Requena sobre el primer gabinete de José Jerí, esta vez liderado por Ernesto Álvarez.
Alfredo Thorne sobre José Jerí y Gabinete Álvarez: "El reto será ganarse la confianza de la gente".

David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento".

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR Vicente Tiburcio Ricardo Valdés: "Tiene las credenciales para asumir".

José Carlos Requena sobre NUEVO GABINETE DE JOSÉ JERÍ: "Es un gabinete que podría avanzar".

EN VIVO JOSÉ JERI toma JURAMENTO a NUEVO GABINETE MINISTERIAL.

Fundador de Somos Perú: "JOSÉ JERÍ tiene que pensar que es presidente de todos los peruanos".

La historia de Sienna Bakery Nicolle Pegot-Ogier: De la cocina de casa al éxito internacional.

DONALD TRUMP ANUNCIA PAZ en Oriente Medio tras acuerdo entre Israel- Hamás mediado por países árabes.

EN VIVO: JOSÉ JERÍ se reúne con alcaldes.

"NINGÚN ALCALDE DE LIMA HA LLEGADO A SER PRESIDENTE": Fernando Tuesta tras renuncia al cargo de RLA.

EN VIVO: El idioma español en unos medios digitales de alcance global, participa Cecilia Valenzuela.

José Jerí ante GOBERNADORES REGIONALES: "Lo urgente es combatir la inseguridad".

¡Conseguir una entrada para Machu Picchu es una odisea!.

Rómulo Martínez de Fundación Romero: Recomienda.pe la primera vitrina digital para emprendedores.

EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA RENUNCIA como ALCALDE DE LIMA y asume RENZO REGGIARDO.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

