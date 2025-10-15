GRABADO el 15-10-2025

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z



EN VIVO PREVIA: Fundador de PATRIA ROJA analiza escenarios en marcha de generación Z



Perú21tv p21tv josejeri congreso marcha generacionz colectivojuvenil

Desde Peru21TV

EN VIVO JOSÉ JERÍ EN EL CONGRESO: Pleno reacciona tras un fallecido en las protestas Lima.

EN VIVO Pleno del Congreso: reacciona tras un fallecido en las protestas Lima.

Mariana Rodríguez: La Generación Plateada tiene mucho por aportar al país Emprende sí o sí.

(VIDEO) Así fue el ataque de bala que acabó con la vida de un joven durante las protestas en Lima.

El éxito internacional SIENNA BAKERY Marcas y Mercados.

Fundador de PATRIA ROJA Rolando Breña: "Hay una crisis de orientadores políticos".

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z.

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z.

PJ RECHAZÓ pedido de IMPEDIMENTO de SALIDA DEL PAÍS contra DINA BOLUARTE por 36 meses.

Generación Z, gremios y colectivos marchan divididos al Congreso, ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES.

Pakistán y Afganistán acuerdan cese al fuego de 48 horas tras violentos enfrentamientos.

El secreto de SIENNA BAKERY: Sus galletas Marcas y Mercados.

Alfredo Thorne sobre José Jerí y Gabinete Álvarez: "El reto será ganarse la confianza de la gente".

David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento".

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR Vicente Tiburcio Ricardo Valdés: "Tiene las credenciales para asumir".

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.