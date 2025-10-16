GRABADO el 16-10-2025

(VIDEO) Así fue el ataque de bala que acabó con la vida de un joven durante las protestas en Lima

Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, perdió la vida en medio de las protestas registradas el 15 de octubre en el Cercado de Lima.



EN VIVO JOSÉ JERÍ EN EL CONGRESO: Pleno reacciona tras un fallecido en las protestas Lima.

Mariana Rodríguez: La Generación Plateada tiene mucho por aportar al país Emprende sí o sí.

El éxito internacional SIENNA BAKERY Marcas y Mercados.

Fundador de PATRIA ROJA Rolando Breña: "Hay una crisis de orientadores políticos".

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z.

PJ RECHAZÓ pedido de IMPEDIMENTO de SALIDA DEL PAÍS contra DINA BOLUARTE por 36 meses.

Generación Z, gremios y colectivos marchan divididos al Congreso, ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES.

Pakistán y Afganistán acuerdan cese al fuego de 48 horas tras violentos enfrentamientos.

El secreto de SIENNA BAKERY: Sus galletas Marcas y Mercados.

Alfredo Thorne sobre José Jerí y Gabinete Álvarez: "El reto será ganarse la confianza de la gente".

David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento".

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR Vicente Tiburcio Ricardo Valdés: "Tiene las credenciales para asumir".

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

