GRABADO el 15-10-2025

Fundador de PATRIA ROJA Rolando Breña: "Hay una crisis de orientadores políticos"

Previo al inicio de la marcha convocada por la generación Z, entrevistamos al fundador de Patria Roja, Rolando Breña, quien nos dio un análisis comparativo de las marchas de los años 80' o 90' y las actuales.
p21tv entrevista21
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO JOSÉ JERÍ EN EL CONGRESO: Pleno reacciona tras un fallecido en las protestas Lima.

EN VIVO Pleno del Congreso: reacciona tras un fallecido en las protestas Lima.

Mariana Rodríguez: La Generación Plateada tiene mucho por aportar al país Emprende sí o sí.

(VIDEO) Así fue el ataque de bala que acabó con la vida de un joven durante las protestas en Lima.

El éxito internacional SIENNA BAKERY Marcas y Mercados.

Fundador de PATRIA ROJA Rolando Breña: "Hay una crisis de orientadores políticos".

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z.

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z.

PJ RECHAZÓ pedido de IMPEDIMENTO de SALIDA DEL PAÍS contra DINA BOLUARTE por 36 meses.

Generación Z, gremios y colectivos marchan divididos al Congreso, ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES.

Pakistán y Afganistán acuerdan cese al fuego de 48 horas tras violentos enfrentamientos.

El secreto de SIENNA BAKERY: Sus galletas Marcas y Mercados.

Alfredo Thorne sobre José Jerí y Gabinete Álvarez: "El reto será ganarse la confianza de la gente".

David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento".

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR Vicente Tiburcio Ricardo Valdés: "Tiene las credenciales para asumir".

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

EN VIVO JOSÉ JERÍ EN EL CONGRESO: Pleno reacciona tras un fallecido en las protestas Lima

video

EN VIVO Pleno del Congreso: reacciona tras un fallecido en las protestas Lima

video

Mariana Rodríguez: La Generación Plateada tiene mucho por aportar al país Emprende sí o sí

video

(VIDEO) Así fue el ataque de bala que acabó con la vida de un joven durante las protestas en Lima

video

El éxito internacional SIENNA BAKERY Marcas y Mercados

video

Fundador de PATRIA ROJA Rolando Breña: "Hay una crisis de orientadores políticos"

video

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z

video

EN VIVO: Así se realiza la marcha convocada por la llamada generación Z

video

PJ RECHAZÓ pedido de IMPEDIMENTO de SALIDA DEL PAÍS contra DINA BOLUARTE por 36 meses

video

Generación Z, gremios y colectivos marchan divididos al Congreso, ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES

video

Pakistán y Afganistán acuerdan cese al fuego de 48 horas tras violentos enfrentamientos

video

El secreto de SIENNA BAKERY: Sus galletas Marcas y Mercados

video

Alfredo Thorne sobre José Jerí y Gabinete Álvarez: "El reto será ganarse la confianza de la gente"

video

David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento"

video

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR Vicente Tiburcio Ricardo Valdés: "Tiene las credenciales para asumir"

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo