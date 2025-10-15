GRABADO el 15-10-2025

PJ RECHAZÓ pedido de IMPEDIMENTO de SALIDA DEL PAÍS contra DINA BOLUARTE por 36 meses

Política El Poder Judicial desestimó esta tarde el pedido del Ministerio Público para dictar una orden de impedimento de salida del país por 36 meses contra la vacada presidenta Dina Boluarte.

