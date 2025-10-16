El éxito internacional SIENNA BAKERY Marcas y Mercados
En esta edición de Marcas y Mercados, Flavia Maggi conversa con Nicolle Pegot-Ogier, fundadora de Sienna Bakery, una de las pastelerías peruanas más queridas por su sabor, su innovación constante y su atención al detalle.
Mira la entrevista completa en: https://youtu.be/03ednRYB8jI
p21tv marcasymercados siennabakery
-
