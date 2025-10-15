David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento"
Conversamos con el exministro de Economía David Tuesta sobre el nombramiento de Denisse Miralles, como ministra de Economía, y el nombramiento del primer gabinete de José Jerí, esta vez liderado por Ernesto Álvarez.
p21tv mef economia denissemiralles mef
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe
Desde Peru21TV
Alfredo Thorne sobre José Jerí y Gabinete Álvarez: "El reto será ganarse la confianza de la gente".
David Tuesta sobre MINISTRA DENISSE MIRALLES en el MEF: "Es un buen síntoma su nombramiento".
SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR Vicente Tiburcio Ricardo Valdés: "Tiene las credenciales para asumir".
José Carlos Requena sobre NUEVO GABINETE DE JOSÉ JERÍ: "Es un gabinete que podría avanzar".
EN VIVO JOSÉ JERI toma JURAMENTO a NUEVO GABINETE MINISTERIAL.
Fundador de Somos Perú: "JOSÉ JERÍ tiene que pensar que es presidente de todos los peruanos".
La historia de Sienna Bakery Nicolle Pegot-Ogier: De la cocina de casa al éxito internacional.
DONALD TRUMP ANUNCIA PAZ en Oriente Medio tras acuerdo entre Israel- Hamás mediado por países árabes.
EN VIVO: JOSÉ JERÍ se reúne con alcaldes.
"NINGÚN ALCALDE DE LIMA HA LLEGADO A SER PRESIDENTE": Fernando Tuesta tras renuncia al cargo de RLA.
EN VIVO: El idioma español en unos medios digitales de alcance global, participa Cecilia Valenzuela.
José Jerí ante GOBERNADORES REGIONALES: "Lo urgente es combatir la inseguridad".
¡Conseguir una entrada para Machu Picchu es una odisea!.
Rómulo Martínez de Fundación Romero: Recomienda.pe la primera vitrina digital para emprendedores.
EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA RENUNCIA como ALCALDE DE LIMA y asume RENZO REGGIARDO.
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
Peru21TV
Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.